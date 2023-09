The Town: onde assistir à transmissão ao vivo na TV e no streaming

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O inédito festival The Town abre seus portões no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, às 14h de sábado, 2 de setembro. Depois disso, as festividades continuam até madrugada, começando do zero nos dias 3, 7, 9 e 10. Quem não for até lá, porém, pode ter um gostinho do festival através da transmissão ao vivo, que fica a cargo da Rede Globo.

Ao todo, quatro canais exibirão as atividades do The Town. No Multishow, a cobertura começa às 14h25 no primeiro dia e 14h45 nos demais, e o foco são as apresentações dos palcos Skyline e The One, os principais do evento — que serão ocupados por astros nacionais e internacionais como Bruno Mars, Foo Fighters, Post Malone, Ludmilla e Luísa Sonza. O Canal Bis, por outro lado, só inicia a programação às 19h45 e se dedica ao palco New Dance Order, onde impera o techno, com homenagens a festas paulistas como Mamba Negra, Batekoo e Gop Tun. A programação completa pode ser conferida aqui.

Assinantes do streaming Globoplay+Canais terão acesso a ambos os sinais, além de um link 4K e um painel interativo com informações sobre a transmissão em tempo real. Na televisão aberta, a TV Globo exibe destaques dos dias de festival após o Conversa com Bial na quinta-feira, o Altas Horas aos sábados e Vai que Cola aos domingos.

No Multishow, Bis e Globoplay, a apresentação e comentários ficam nas mãos de Chinaina, Dedé Teicher, Didi Wagner, Guilherme Guedes, Laura Vicente, Robson Nunes e Kenya Sade — a única que repete a tarefa na TV Globo. Lá, ela comanda as exibições de recortes ao lado de Marcos Mion.

Continua após a publicidade

O plano básico do Globoplay+Canais pode ser assinado pelo valor mensal de 37,90 reais. Já para quem prefere a tradicional televisão à cabo, opções e preços variam entre operadoras, que costumam cobrar dentro da margem de 79 a 350 reais.