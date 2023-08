The Town: o que esperar dos shows de Bruno Mars, carro-chefe do festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Bruno Mars não precisa se preocupar com decoração em casa: para preencher suas prateleiras, a Academia do Grammy lhe premiou com 15 troféus ao longo da carreira. No seu currículo, ele já conta com um show no Super Bowl, quatro álbuns e oito faixas que atingiram o topo da Hot 100, principal parada americana; na plataforma Spotify, ele é o 20° artista mais ouvido no mundo. Por essas e outras, ele é o único headliner que comandará duas noites do festival The Town, cuja edição inaugural ocorre entre os dias 2 e 10 de setembro em São Paulo.

Mars se apresentará nos dias 3 e 10 diretamente do palco Skyline, epicentro do evento. Diferente da maioria de seus colegas, porém, ele não está em turnê. Seu último disco solo, 24K Magic (2016), já teve sua própria itinerância entre 2017 e 2018. Desde então, ele lançou a dupla Silk Sonic com Anderson .Paak em 2021, e, na agenda solo, se dedica a shows esporádicos — e até a curtas residências em Las Vegas — que passam por todo seu repertório.

Longe de estruturas imensas, ele aposta no carisma e na parceria com os Hooligans, banda de apoio com a qual harmoniza, toca instrumentos e dança em sincronia, preenchendo palcos enormes com traquejo que ofuscam sua altura diminuta — o cantor tem 1,65m de puro gingado. Para transformar cada show em uma experiência única, ele também dispensa o playback, dando vida a suas canções ao vivo — com um raro alcance vocal de 3 oitavas. Roberto Medina, criador do festival, afirmou em entrevista a VEJA: “É o maior e melhor show que já vi”.

O ânimo não fica restrito ao palco: com mais de 40 músicas autorais e múltiplas colaborações para escolher, Mars prioriza as batidas aceleradas, como em 24K Magic e Uptown Funk, que costumam iniciar e encerrar seus shows. Outros sucessos que viraram constantes em suas setlists são That’s What I Like, Finesse e Marry You. Os fãs da melancolia, no entanto, não precisam se desanimar, já que o cantor reserva um medley acústico no piano para suas melhores sofrências, de Grenade a Talking to The Moon.

Esta será a terceira passagem de Mars pelo Brasil, que já figurou no line-up do extinto festival Summer Soul Festival em 2012 e encabeçou sua própria turnê no país em 2018, lotando estádios em São Paulo e Rio de Janeiro. Quem quiser acompanhar as surpresas planejadas para o público do The Town ao vivo e de casa, os canais Multishow, Canal Bis e TV Globo — além do streaming Globoplay —, ficam a cargo da transmissão.

