Dueto de Demi Lovato com Luísa Sonza testa limites do Duolingo

Um dos discos nacionais mais antecipados do semestre, Escândalo Íntimo, de Luísa Sonza, não saiu dos assuntos mais comentados entre usuários da internet nas últimas semanas — seja pelo clipe errático e quimérico do primeiro single, Campo de Morango, pelas letras provocativas ou por escolhas como a de compor uma releitura de Lança Perfume em homenagem a Rita Lee, Lança Menina. Dentre os rumores, a participação de Demi Lovato em Penhasco2 se destacava: alguns acreditavam que Luísa havia utilizado uma melodia da americana, outros imaginavam um dueto em inglês. Às 21h desta terça-feira, 29, 18 faixas do álbum chegaram às plataformas e a especulação cessou: a canção é, de fato, um dueto — mais surpreendente que isso, porém, é o conteúdo, que Demi vocifera em bom português.

Ao longo dos quase três minutos da faixa, Luísa continua o lamento amoroso de Penhasco, canção do disco DOCE 22, velando um relacionamento com frases como “traz de volta meu amanhã” e “copos vazios, silêncio e ruído”. No primeiro refrão, a voz de Demi Lovato começa a sutilmente se mesclar a de Sonza, até enfim entrar em erupção no verso, quando a ex-Disney coloca o Duolingo à prova e canta: “Palavras vazias, pedaço de amor / soltei tua mão / tua falta faz eco, ‘cê sabe / reparta comigo essa dor da saudade / saudade não tem tradução.”

Nos stories de seu Instagram, Demi disse estar “muito animada” de fazer parte da música, e ainda repostou um tuíte de 2019 em que Sonza diz “Eu amo a Demi Lovato”, respondendo “eu também te amo”.

Penhasco 2 com Demi Lovato, hoje as 21h em todas as plataformas

Ambas as cantoras têm apresentações marcadas no festival The Town ao longo da próxima semana — Demi canta no primeiro dia do evento (2 de setembro), antes do headliner Post Malone, enquanto Luísa sobe ao palco na noite seguinte. Não é difícil imaginar que uma se junte à outra em algum ponto das festividades.

