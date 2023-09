The Town: o que vale a pena conferir no primeiro fim de semana do festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A largada para o The Town acontece neste sábado, 2, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Idealizado pelos criadores do Rock In Rio, o festival paulistano vai agitar a cidade nos dias 2, 3, 7, 9 e 10, com atrações badaladas e uma estrutura que promete agradar os visitantes. Em meio a tantas atrações, fica até difícil decidir o que acompanhar. Por isso, VEJA selecionou o que vale a pena ficar de olho no primeiro final de semana do evento. Confira a seguir:

Domínio internacional

Principal palco do evento, o Skyline terá atrações internacionais de peso durante todo o final de semana. No sábado, Demi Lovato (20h25) e o headliner Post Malone (23h) são os mais aguardados. Já no domingo, acontece o primeiro show de Bruno Mars (23h) no festival, que traz ao país um espetáculo imperdível com seus maiores sucessos.

Trap em alta

Visando o público jovem, o festival apostou forte em fenômenos do trap, uma variação mais melódica do rap que compete com o sertanejo pelo topo das paradas brasileiras. O palco factory é a casa dos trappers nesse final de semana. No sábado, vale ficar de olho em Kayblack (20h) e Teto (22h), dois dos maiores expoentes do gênero. No domingo, nomes como Veigh (17h) e Matuê (15h) são uma ótima pedida para quem gosta do estilo, mas também para os que querem conhecer o que tem feito sucesso atualmente.

Atrações nacionais

Para além do trapp, o festival terá ainda uma série de atrações nacionais que prometem agitar o público. No sábado, o palco The One recebe Racionais MC’s (21h45) e Criolo (19h20), que canta com Planet Hemp. Já no domingo, Luísa Sonza (16h05) apresenta no Skyline um show inédito com músicas do recém-lançado Escândalo Íntimo. No mesmo dia, Ney Matogrosso (17h10) e Seu Jorge (21h45) ocupam o palco The One.

Artes visuais

No sábado, os irmãos grafiteiros do OSGEMOS tomam o palco New Dance Order, voltado para a música eletrônica, para uma apresentação inédita. O espetáculo deve misturar música e artes visuais para criar uma experiência imersiva no palco do festival. É uma chance de aproveitar o evento para além dos shows musicais.

