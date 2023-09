Os 5 desafios do The Town para se transformar no Rock in Rio paulistano

Nos últimos dez anos, todos os eventos que aconteceram no Autódromo de Interlagos, em especial o Lollapalooza, padeceram dos mesmos problemas: do lado de fora havia muito trânsito, dificuldade no transporte público, especialmente na hora de retornar e furtos nos arredores; o lado de dentro a geografia do local não colaborava, com várias descidas e subidas, banheiros químicos fétidos e aglomeração em frente a alguns palcos que inviabilizava ouvir ou enxergar alguns shows.

Nada disso ocorreu na última edição do Rock in Rio, em 2022. Com a expertise de quase 40 anos realizando festivais, inclusive no exterior, o empresário Roberto Medina finalmente aporta em São Paulo com o festival The Town, o irmão “caçula” paulistano do Rock in Rio, com a promessa de resolver todos esses problemas — e ir além. Medina quer entregar uma experiência superior para as quase 500 000 pessoas que deverão passar por lá nos cinco dias de evento (2, 3, 7, 9 e 10 de setembro). Essa experiência deverá se estender, inclusive, ao Lollapalooza, que a partir do próximo ano será produzido pela Rock World, empresa dona do Rock in Rio e que tem Medina como presidente. A seguir, confira cinco desafios que o The Town precisará superar para se transformar na versão paulistana do Rock in Rio:

Transporte

Poucos festivais no mundo podem contar com uma estação de trem na porta. O autódromo de Interlagos conta com ela. Usado pela Fórmula 1 e também por outros festivais que ocorriam no lugar, o trem não era bem aproveitado pois as entradas do autódromo ficavam longe da estação e não funcionavam 24 horas. Para solucionar esses dois gargalos, o The Town alterou a entrada do festival, colocando-a mais perto da estação de trem, e negociou com o governo o funcionamento por 24 horas. Por fim, haverá uma tentativa de organizar melhor o trânsito no lugar, com ônibus exclusivos de transporte e o fechamento das ruas ao redor, evitando o trânsito insano do passado.

Infra-estrutura

Mais uma solução que parece simples, mas nunca tentada por ninguém, era a de construir uma série de banheiros de alvenaria conectados diretamente à rede de esgoto, eliminando de vez os pavorosos banheiros químicos. Os cabos de alta tensão e toda a fiação também foram aterrados, evitando expor o público a riscos. Além disso, a disposição dos palcos em Interlagos foi alterada, deixando parte do terreno plana, permitindo assim uma transição mais suave entre um palco e outro, sem ficar subindo e descendo as colinas do autódromo. O primeiro final de semana de shows mostrará até que ponto todas essas inovações deixarão o festival mais próximo do conforto de seu similar carioca.

Seleção musical

O desafio aqui é, como ensina a tradição do Rock in Rio, reunir um line up variado capaz de agradar a diversas tribos – mas bem dividido entre os palcos e que promova a harmonia geral. Para tanto, aposta-se em headliners de peso, como Post Malone, Demi Lovato, Bruno Mars, Marron 5 e Foo Fighters. Mas o festival investiu, ainda, em atrações do jazz e do blues, como Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal, Jonathan Ferr e Stanley Jordan — e se rendeu ao apelo do trap, com Matuê, MC Cabelinho, Tasha & Tracie e muitos outros. O resultado é uma mistura para lá de heterogênea — a conferir se vai colar.

Datas

O The Town já surge como o maior festival de São Paulo em número de dias. Ao todo serão cinco dias, 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Mas ainda falta chão para chegar aos sete dias de duração do Rock in Rio. Em entrevista a VEJA, Roberto Medina afirmou que já estuda ampliar o festival no próximo ano para seis dias.

Retorno financeiro

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, o The Town deverá causar um impacto econômico de R$1.7 bilhão, o maior já visto em São Paulo, além de gerar mais de 19 000 empregos diretos. Se isso se concretizar, será um divisor de águas tão potente para São Paulo quanto a versão carioca para sua cidade original.