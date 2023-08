The Town enfrenta cancelamento de shows às vésperas do festival

Desde o traumatizante fiasco de cancelamentos de última hora na mais recente edição do Lollapalooza Brasil, o público está apreensivo com as atrações internacionais confirmadas em grandes festivais locais. The Town parece ser a nova vítima: nos últimos dias, duas atrações foram canceladas do line-up do festival, que acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Na noite de quinta-feira, 24, Queens of the Stone Age cancelou sua apresentação, que aconteceria no dia 9. O horário será substituído pela banda Yeah Yeah Yeahs. Segundo comunicado do festival, a banda alega “orientações médicas” como motivo para a ausência. Essa seria a sexta vez dos americanos no país.

Já nesta sexta, 25, outra baixa: o britânico Liam Payne, ex-membro da boyband One Direction, revelou em suas redes sociais que foi hospitalizado por conta de uma “grave infecção renal”, e portanto adiará todas as datas de sua turnê pela América do Sul. Payne prometeu aos fãs reembolso pela decepção. Sua apresentação no The Town aconteceria no dia 7 de setembro. A organização do festival ainda não se pronunciou sobre o cancelamento nem substituições.

Há ainda outras especulações: nessa semana, um burburinho levantado pelos fãs da cantora H.E.R. ganhou espaço no Twitter. O público, angustiado, observou que a estrela cancelou sua participação em outros eventos estrangeiros que aconteceriam em datas próximas à do festival brasileiro. Por enquanto, a artista está mantida na line-up do The Town, no dia 10 de setembro. É torcer para que não se tenha mais nenhuma surpresa desagradável.

