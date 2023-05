Taylor Swift e Alonso? Boato de relacionamento conquista torcida na F1

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nem todo rumor tem apelo com o público, mas alguns correm tão rápido quanto um carro de Fórmula 1 — nesse caso, mais precisamente a Aston Martin de Fernando Alonso. Nas últimas semanas, a internet tem se divertido com piadas sobre um suposto romance do piloto espanhol com a cantora Taylor Swift. O boato está longe de ser comprovado, mas o bicampeão pegou carona na brincadeira das redes sociais, rendendo risada a uma inusitada união de fãs de música pop e corridas.

A história toda começou quando o Instagram de fofocas Deuxmoi publicou uma imagem especulando que os dois seriam um casal. A fonte era um e-mail anônimo enviado ao veículo que citava o fato de ambos terem ficado solteiros recentemente. A própria descrição do perfil, no entanto, aponta que o que aparece por ali é menos confiável do que usar pneu careca na chuva. “Algumas declarações feitas nesta conta não foram confirmadas de forma independente. Esta conta não afirma que as informações publicadas são baseadas em fatos”, diz o texto.

Com uma especulação tão inusitada, não demorou para a internet abraçar a história. Nas redes sociais, fãs da cantora brincam que Alonso é o novo “getaway car” (carro de fuga, em tradução literal) da americana, em referência à música do álbum Reputation e à velocidade do piloto. Uma montagem também colocou a Aston Martin de Alonso no lugar do veículo destruído por Taylor no clipe de Blank Space. Ativo no TikTok, Alonso não hesitou em colocar combustível na história: compartilhou na rede dois vídeos com músicas de Swift ao fundo, fazendo graça da situação. “Feeling 33” (me sentindo com 33), escreveu na legenda de um deles, em referência à canção 22, do álbum Red.

A história cresceu tanto que chegou às pistas de corrida: nas entrevistas do GP de Baku, no último final de semana, vários jornalistas esportivos fizeram piada com a história. “Swift é um tipo de transação bancária ou algo mais?”, questionou a brasileira Mariana Becker. “Nada a declarar”, respondeu ele em meio a risadas, elogiando em seguida a “pergunta bem pensada”. O perfil oficial da F1 também compartilhou um vídeo em que um repórter da categoria elabora uma pergunta a Alonso citando músicas da cantora, como Blank Space e Love Story. “Alonso foi Swift (rápido) em responder”, brinca o tuíte. Taylor, por outro lado, não comentou o assunto — talvez ela não seja assim tão fã de velocidade.