SZA agradece indígenas e leva bandeira brasileira ao palco do Lollapalooza

A cantora SZA foi a última a assumir o palco principal do Lollapalooza nesse domingo, 24, e vestiu, literalmente, a camisa do país durante a apresentação: trajando uma regata verde com “Brasil” estampado no peito, e acompanhada de dançarinos também vestidos de verde e amarelo, a americana levou a bandeira nacional para o palco e transmitiu ao público uma mensagem especial: “Gostaria de agradecer todo o povo indígena e o Brasil por me receberem hoje. Obrigada”, disse em português em uma gravação reproduzida durante o show.

Dona de hits como Kill Bill e Love Galore (feat. Travis Scott), a cantora, que estourou na música em 2017, com o álbum Ctrl, e foi a mais indicada ao Grammy desse ano com SOS, subiu ao palco com um público menor do que o esperado para um headliner do Lollapalooza, embora aparentemente maior do que o do do Kings Of Leon, que substituiu o Paramore no sábado. O autódromo esvaziado pode não ter ficado bonito na transmissão, mas a cantora empolgou a plateia presente com um R&B potente embalado pelas dores de um coração partido e de inseguranças complexas, justificando a aclamação com vocais seguros e uma presença de palco condizente com as letras sinceronas — incluindo a presença de um facão em Kill Bill, hit em que fantasia sobre matar o ex.

A apresentação encerra o palco principal do festival, que acabou marcado por chuvas intensas na sexta e no sábado, e pelo lamaçal deixado pela água em todo o autódromo de Interlagos, situação que já virou quase uma tradição em função dos temporais recorrentes nessa época do ano. O alto número de cancelamentos, outro problema de repetição do festival, que no ano passado perdeu Drake de última hora, também colaborou para que o autódromo parecesse mais vazio: além do ex-headliner Paramore, substituído pelo Kings of Leon, que não convenceu o público, nomes como Jaden Smith, Rina Sawayama e Dove Cameron também cancelaram a presença no festival. Já SZA, não apenas compareceu, como deu conta do recado.