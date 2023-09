Suspeito de participar da morte de Tupac Shakur é preso 27 anos após crime

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O assassinato do rapper Tupac Shakur, aos 25 anos, em 1996, permanece até hoje sem responsável. A polícia de Las Vegas prendeu um homem nesta sexta-feira, 29, suspeito de participar do crime, segundo a agência de notícias AP.

O rapper foi alvejado com quatro tiros enquanto esperava no sinal vermelho em Las Vegas. Ele morreria uma semana depois. Segundo a CNN, o homem preso é Duane Keith Davis, também conhecido como Keffe D, cuja casa da esposa, em Henderson, a poucos quilômetros de Las Vegas, foi revistada em julho como parte da investigação.

A polícia disse que quando revistou a casa, apreendeu uma cópia do diário de Davis onde ele detalha o dia-a-dia das gangues de rua e o assassinato de Shakur. No caderno, Davis se descreve como uma das duas únicas testemunhas vivas do assassinato. A outra seria Marion ‘Suge’ Knight, ex-CEO da Death Row Records, que está preso por homicídio em outro caso.

Quando foi morto, em 7 de setembro de 1996, aos 25 anos, Tupac era um dos rappers mais famosos do mundo. Até o momento, ninguém havia sido preso pelo crime. As investigações ficaram paradas por anos, mas foram retomadas em julho.

Em 2012, dezesseis anos após a morte do rapper, as vendas de Shakur voltaram a subir após Dr. Dre e Snoop Dogg usarem um holograma do rapper em um show no festival de Coachella.

