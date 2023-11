Spotify: sertanejo lidera mais ouvidos no Brasil e Taylor Swift no mundo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A sertaneja Ana Castela foi a artista mais ouvida no ano no Brasil. Segundo o ranking divulgado nessa quarta-feira, 29, pelo Spotify, o fone de ouvido dos brasileiros foi dominado pelo sertanejo: além da boiadeira, o top cinco é composto pela dupla Henrique & Juliano (#2), Marília Mendonça (#4), Jorge & Mateus (#5) e pelo funkeiro MC Ryan SP (#3), o único de fora do gênero a conquistar um lugar no topo.

Globalmente, Taylor Swift assumiu a dianteira como a artista mais ouvida do mundo, com 26 bilhões de reproduções acumuladas desde o início de 2023. A americana é seguida pelo porto-riquenho Bad Bunny, que liderou o ranking nos últimos três anos e teve o álbum mais reproduzido de 2023, com Un Verano Sin Ti. Do terceiro ao quinto lugar, The Weeknd, Drake e o mexicano Peso Pluma, respectivamente, aparecem entre os mais ouvidos.

Entre as músicas mais populares, Ana Castela aparece em primeiro no Brasil com Nosso Quadro, seguida por Leão, de Marília Mendonça, e Erro Gostoso, de Simone Mendes. Entre os brasileiros, Alok foi o mais reproduzido no mundo, seguido por Anitta, Crazy Mano, Mc GW e Mc Menor do Alvorada.

Confira o ranking completo:

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Ana Castela

Henrique & Juliano

MC Ryan SP

Marília Mendonça

Jorge & Mateus

Continua após a publicidade

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

Nosso Quadro, por Ana Castela

Leão, por Marília Mendonça

Erro Gostoso, por Simone Mendes

Bombonzinho, por Israel & Rodolffo e Ana Castela

Seu Brilho Sumiu, por Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Escolhas, Vol. 2, por Zé Neto & Cristiano

Let’s Bora, Vol. 2, por Israel & Rodolffo

Dos Prédios Deluxe, por Veigh

Manifesto Musical, por Henrique & Juliano,

Dos Prédios, por Veigh,

Top 5 artistas brasileiros mais escutados no Spotify no exterior em 2023

Alok

Anitta

Crazy Mano

Mc GW

Mc Menor do Alvorada

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Podpah

Original Spotify Mano a Mano

Original Spotify Café da Manhã

Exclusivo Spotify Psicologia na Prática

Não Inviabilize

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2023

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Continua após a publicidade

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2023

Flowers, por Miley Cyrus

Kill Bill, por SZA

As It Was, por Harry Styles

Seven (feat. Latto), por Jung Kook

Ella Baila Sola, por Eslabon Armado e Peso Pluma

Top 5 álbuns mais escutados Spotify no mundo em 2023

Un Verano Sin Ti , por Bad Bunny

Midnights, por Taylor Swift

SOS, por SZA

Starboy, por The Weeknd

MAÑANA SERÁ BONITO, por KAROL G

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no mundo em 2023

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Huberman Lab

Anything Goes with Emma Chamberlain

On Purpose with Jay Shetty

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade