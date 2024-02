Shows, drogas e polêmicas: o 1º trailer da cinebiografia de Amy Winehouse

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cinebiografia de Amy Winehouse, intitulado Back To Black, ganhou seu primeiro trailer nesta sexta-feira, 2, após o lançamento do teaser no mês passado. Com direção de Sam Taylor-Johnson, o vídeo mostra a atriz Marisa Abela na pele da cantora, morta em 23 de julho de 2011, desde sua adolescência até a ascensão ao estrelato. O longa foi escrito por Matt Greenhalg, e, segundo ele, inspirado nas letras “profundamente pessoais e honestas” da artista.

O filme tem previsão de estreia para 17 de maio nos Estados Unidos e tem o apoio da Amy Winehouse Foundation, o que levantou suspeitas nos fãs de que o trabalho suavize as polêmicas enfrentadas pela cantora, como seu vício em drogas. A julgar pelo que foi mostrado no trailer, no entanto, cenas de drogas, perseguição dos fotógrafos e as brigas com os ex-namorados estarão presentes. Além de sua busca pela fama.