Sandy anuncia pausa na carreira e shows em prol do RS; saiba detalhes

A cantora Sandy anunciou que dará uma pausa na carreira, e se despedirá temporariamente dos palcos com dois shows que terão toda a renda revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As apresentações vão acontecer nos dias 15 e 16 de junho no Espaço Unimed, em São Paulo, mas os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 10. Informações sobre valores e locais de compra devem ser divulgadas em breve.

O anúncio foi feito em um vídeo nas redes sociais em que a cantora explica que a decisão de se afastar dos palcos já estava tomada há algum tempo, surpreendendo os fãs. “Eu estava com tudo pronto pra divulgar minhas duas últimas apresentações antes de uma pausa por tempo indeterminado na minha agenda de shows. Era pra ser apenas uma espécie de “show de despedida” com os meus fãs de longa data, mas meu coração pediu pra ressignificar este momento. Por isso, esse abraço sonoro no meu público vai ser transformado em doações aos nossos irmãos que estão precisando muito de nossa ajuda”, escreveu ela na legenda da publicação, garantindo que “não vai sumir completamente”.

No vídeo, Sandy diz ainda que já fez doações pessoais ao Rio Grande do Sul, mas que sentiu que precisava fazer mais diante da tragédia, e que está se organizando, junto de sua equipe, para encontrar “a melhor maneira” de fazer as doações efetivamente chegarem até os afetados pelas chuvas. “Quem não puder comparecer, porque os shows são em São Paulo, procure alguma maneira de ajudar. Juntos somos mais fortes”, incentivou a cantora, sem dar detalhes sobre o que motivo o afastamento dos palcos.

Confira o vídeo:

