Samba: após polêmica, cartório de São Paulo registra filho de Seu Jorge

Após ter sido impedido de registrar seu filho com o nome de Samba, o cantor Seu Jorge finalmente conseguiu a certidão de nascimento com o nome escolhido por ele e por sua companheira, Karina Barbieri. A informação foi confirmada pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) por meio de nota oficial. O 28º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais tinha se recusado a emitir a certidão de nascimento porque se tratava de um nome “incomum”, porém devido à repercussão do caso, eles reavaliaram a decisão.

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, explicou a registradora Kátia Possar em comunicado divulgado à imprensa.

O bebê nasceu no domingo, 22, na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, e os pais têm até 15 dias para fazer o registro. De acordo com a lei de Registros Públicos, de 1973, alguns nomes podem ser vetados no momento do registro, caso os oficiais julguem que a opção possa trazer prejuízos futuros à criança, resultando em preconceito e bullying. Conforme consta na lei: “Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores”. Nessa lógica, registrar o bebê com o nome de um ritmo musical pode ser visto de forma negativa pela legislação. Entretanto, não há uma lista de nomes proibidos no país, e o critério depende da subjetividade dos pais e do registrador. O cantor havia anunciado a escolha do nome da criança, seu quarto filho, em outubro do ano passado, no Domingão com Huck, da Globo.

A escolha do nome Samba é bastante simpática e tem tudo a ver com o cantor. Agora, ele poderá orgulhosamente se autointitular como o “pai do Samba”. Uma bela homenagem ao mais famoso dos ritmos brasileiros.

