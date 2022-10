O que Lula diz sobre racismo sofrido por Seu Jorge

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 21 out 2022, 14h04 - Publicado em 21 out 2022, 14h00

Por Gustavo Silva Atualizado em 21 out 2022, 14h04 - Publicado em 21 out 2022, 14h00

Na sexta-feira, 14, o cantor Seu Jorge foi vítima de racismo em um clube de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Chamado de “macaco verme”, o cantor alegou não reconhecer “a cidade que aprendeu a amar e respeitar”. Aproveitando o comício no bairro de Padre Miguel, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 20, o ex-presidente Lula (PT), reiterou seu posicionamento contra este tipo de crime. “O racismo é pura ignorância. E nós precisamos ser duros, porque não podemos permitir que haja perseguição contra pessoas por causa da cor de pele delas”, defendeu o petista, que aparece na última pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 19, com 49% das intenções de voto.

Paulo José Kolberg Bing, presidente do Grêmio Náutico União, clube que contratou a apresentação do artista, afirmou que, na verdade, a “esquerda quis criar um caso” e criticou o cantor, por ter feito o “L”, em referência ao posicionamento pró-Lula.