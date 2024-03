Saiba como carregar o Bilhete Único ou comprar tickets da CPTM no Lolla

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pela primeira vez na história, as linhas de metrô e trem vão funcionar 24 horas por dia durante o Lollapalooza. A medida é uma forma de evitar aglomerações nas catracas na hora do retorno, além de permitir que o público consiga ficar até tarde no festival de música. No evento, foram disponibilizados totens onde é possível carregar o Bilhete Único ou, para quem não tiver o cartão, é possível também comprar um ticket avulso com QR code.

Os totens estão disponíveis dentro do estande vermelho da Budweiser, logo atrás do palco de mesmo nome. A iniciativa é uma mão na roda para quem vai ao festival de Uber ou esqueceu de carregar o Bilhete Único e deseja retornar de trem.

A iniciativa é uma parceria da Budweiser com a Abasp e a Autopass, empresa responsável pela TOP, plataforma que dá acesso ao metrô, CPTM e aos ônibus.

Com as ruas do entorno do Autódromo do Interlagos fechadas, a melhor opção para chegar é por trem. A distância da entrada do evento até a estação é de cerca de 1 km e está toda sinalizada.