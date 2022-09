Rock in Rio: Living Colour faz show político dedicado a Marielle Franco

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de uma apresentação histórica no Rock in Rio em 2013, o Living Colour voltou a se apresentar no festival fluminense nesta sexta-feira, 2, no palco Sunset, com um show repleto em que as manifestações políticas deram o tom. Logo no início da apresentação, o vocalista Corey Glover dedicou o show a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018, junto com seu motorista junto de seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes.

Alguns minutos depois, o vocalista voltou a se manifestar e mostrou duas placas escritas à mão com as palavras: vote e democracia. O público reagiu da plateia com gritos de “Fora Bolsonaro” e “Ei, Bolsonaro vai tomar no ..”. No palco, Glover chegou a sorrir ao ouvir a manifestação. Logo depois, ele gritou “fuck fascism”.

O Living Colour começou com alguns problemas no som, com a guitarra inaudível e o vocal muito baixo. Lá pela metade da apresentação, o som voltou ao normal, para alívio do público, pois na sequência o guitarrista Steve Vai, convidado pela banda, subiu para se apresentar. O repertório priviligiou clássicos como Midde Man e Ignorance Is Bliss. Vai, por sua vez, tocou Rock and Roll, do Led Zeppelin, e levantou o público com Cult of Personality.

