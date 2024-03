Rock in Rio confirma Cyndi Lauper e Mariah Carey na edição de 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Rock in Rio anunciou na noite desta segunda-feira, 18, quatro novas atrações do festival que será realizado neste ano na capital fluminense. Os destaques são para Cyndi Lauper e Mariah Carey, que se apresentará pela primeira vez no festival. A última vez que Mariah veio ao Brasil foi há 14 anos. O Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, e tem a previsão de receber 700.000 pessoas.

Cyndi Lauper se apresentará no dia 20 de setembro no palco Mundo, em um dia dedicado apenas para mulheres. Os organizadores também anunciaram para este dia as cantoras Tyla, no palco Sunset, e Alison Wonderland, no palco New Dance Order.

Já Mariah Carey foi confirmada no dia 22 de setembro, no palco Sunset. Nas redes sociais, os fãs da artista criticaram a escolha do palco. Em anos anteriores, apresentações concorridas neste palco foram prejudicadas pela baixa visibilidade e também pelo som, como nos shows de Avril Lavigne, Jão e também do Offspring. Para mitigar o problema, os organizadores do Rock in Rio anunciaram que o palco Sunset neste ano terá uma boca de cena maior, do mesmo tamanho do palco Mundo

O anúncio de Cyndi Lauper, que nos anos 1980 e 1990 concorria com a Madonna pela preferência dos fãs de música pop, chega em um momento em que os cariocas estão ansiosos pela confirmação de uma suposta apresentação de Madonna na praia de Copacabana. O show, que não está confirmado, seria patrocinado pelo Itaú, que contratou Madonna como garota propaganda e seria grátis, para um público previsto de mais de um milhão de pessoas.

Desde 2011, o criador do Rock in Rio, Roberto Medina, já disse em diversas entrevistas que um de seus sonhos para o festival era trazer a cantora Madonna. Não foi desta vez.

Continua após a publicidade

querem mais atrações para o Dia Delas? Então se prepare para essas três potências da música! To do pro dia 20.set:

✅cantar Girls just want to have fun com a Cyndi Lauper

✅ dançar Water com @Tyllaaaaaaa

✅ se acabar no New Dance Order com @awonderland 🔥#RockinRio2024 pic.twitter.com/TCkq2Sn7B8 — Rock in Rio 🎸 (@rockinrio) March 19, 2024

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 🗣️ pela primeira vez na Cidade do Rock, @mariahcarey ✨

não consigo dizer mais nada além disso 🥹 #MARIAHnoRockinRio #RockinRio40anos #RockinRio2024 pic.twitter.com/EJPpD5qRiM — Rock in Rio 🎸 (@rockinrio) March 19, 2024

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial