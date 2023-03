Rita Lee recebe alta após mais de uma semana internada; veja foto

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Rita Lee, de 75 anos, recebeu alta neste sábado, 4, e já está em casa, segundo seu marido, o guitarrista Roberto de Carvalho. A cantora estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 24 de fevereiro. Na legenda, Roberto escreveu apenas: “Home”.

Segundo os familiares da artista, a internação ocorreu para que ela pudesse passar por avaliações após um tratamento de câncer de pulmão, diagnosticado em 2021. “Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”, disse Roberto na ocasião.

Em abril do ano passado, o filho da cantora, Beto Lee, postou também no Instagram que Rita estava curada do câncer. “A cura da minha mãe me emocionou pra caralho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, escreveu Beto.

Na sexta-feira, 3, o perfil oficial da artista no Instagram postou uma publicidade sobre a série Daisy Jones And The Six, da Amazon Prime Video, feita pela atriz Mel Lisboa interpretando Rita Lee. A série fala de Daisy Jones, uma jovem dos anos 1970 que sonha em ser cantora e faz sucesso em uma banda formada por quatro homens, chamada The Six.