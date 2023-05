Renato Russo canta modão sertanejo com voz de inteligência artificial

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Renato Russo, morto em 1996, teve sua voz recriada digitalmente por meio de uma inteligência artificial e utilizada para cantar o modão sertanejo Batom de Cereja, da dupla Israel & Rodolffo. O cantor ficou conhecido nacionalmente em 2021 após participar da edição do Big Brother Brasil daquele ano.

O trabalho foi feito pelo curitibano Jéferfon Menezes, de 29 anos, que publicou o resultado em sua conta no Twitter. Menezes, que é técnico judiciário, faz trabalhos com edição de vídeo também. O resultado ocorreu após ele treinar uma inteligência artificial para recriar a voz do cantor e depois interpretar a música.

O resultado impressiona e pode até enganar quem não está familiarizado com a tecnologia. A interpretação, no entanto, está aquém do talento de Renato. O avanço da tecnologia, no entanto, é espantoso. Confira:

Renato Russo cantando "Batom de Cereja" gerado por IA ESTÁ LANÇADA A BRABA pic.twitter.com/T4gShQt5R1 — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) May 2, 2023

Continua após a publicidade

Siga