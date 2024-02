Rapper Killer Mike é algemado e preso no Grammy após ganhar três prêmios

O rapper Killer Mike estava tendo a noite de seus sonhos no Grammy neste domingo, 4, quando foi algemado e preso na Crypto.com arena, onde o evento está sendo realizado, em Los Angeles.

A razão da prisão foi completamente esclarecida, porém o motivo estaria envolvido com algum tipo de contravenção sem relação com a premiação. A informação é do jornalista Chris Gardner, da revista The Hollywood Reporter.

A 66.ª edição do Grammy deste ano contou com número recorde de indicações femininas nas categorias mais importantes, como gravação do ano, com sete indicadas: SZA, Miley Cyrus, Billie Eilish, Victoria Monét, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, além do trio indie feminino Boygenius.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8 — Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024