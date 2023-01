Quem é a estrela da música tutora do terceiro pet mais rico do mundo

Batizada de Olivia Benson por Taylor Swift, a gata da raça Scottish Fold da cantora ostenta um patrimônio líquido de 97 milhões de dólares, cerca de 524 milhões de reais. Segundo um levantamento do site The Ultimate Pet Rich List: the Richest Pets in the World (A lista definitiva de animais de estimação ricos: Os animais de estimação mais ricos e influentes do mundo, em tradução livre), Olivia é o terceiro pet mais rico do mundo, ficando atrás do pastor alemão Gunther IV (500 milhões de dólares), herdeiro de uma condessa, e do felino Nala (100 milhões de dólares), que tem sua própria linha de comida para gatos premium.

Xará da personagem interpretada por Mariska Hargitay na série Law & Order: SVU, Olivia Benson “construiu” seu patrimônio graças a participações nos clipes de Taylor Swift, além de estrelar comerciais para marcas como Coca-Cola e Ned Sneakers e ter sua própria linha de produtos para pets. A cantora também é tutora de Meredith e Benjamin, que não entraram na lista dos dez pets mais ricos do mundo.