Procon notifica Live Nation por problemas nos shows de Coldplay em SP

O público que foi em alguns dos shows que a banda britânica Coldplay fez em São Paulo na última semana sofreu com as fortes chuvas para chegar até o estádio do Morumbi, em São Paulo. Mas o sofrimento pior ocorreu no estádio, com transbordamento de água das arquibancadas, espaços com pouca visão do palco e muito aperto.

Devido a isso, a produtora Live Nation foi notificada pelo Procon de São Paulo após uma série de reclamações do público. A entidade pede esclarecimentos sobre os três primeiros shows, no sexta-feira, 10, sábado e domingo. A Live Nation deverá informar que medidas tomou pra resolver os problemas e qual foi o atendimento oferecido ao público no local. Ao todo, o grupo fará 11 apresentações no Brasil, sendo seis em São Paulo, nove no Rio de Janeiro e dois em Curitiba.

O órgão deu prazo até esta quinta-feira, 16, para que a empresa revele que medidas vai tomar. Em nota oficial divulgado à imprensa, o Procon esclareceu: “Consumidores denunciaram superlotação, dificuldade para acessar os locais, alagamentos, impossibilidade de assistir ao evento, entre outros.”

E a arquibancada do estádio do Morumbi já se encontra assim, devido a chuva em São Paulo nesta segunda-feira 🫣🙀 📹: vídeo recebido em um dos nossos grupos hoje (dono do vídeo se manifeste para darmos os créditos). pic.twitter.com/ADUCkXCS2h — Coldplay Brasil (@coldplaybrasil) March 13, 2023

