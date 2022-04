Primeira música póstuma de Taylor Hawkins é um cover de Johnny Winter

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta sexta-feira, 15, foi lançado nas plataformas digitais o álbum Brother Johnny, um tributo organizado por Edgar Winter em homenagem ao irmão, o guitarrista Johnny Winter, morto em 2014. Dentre os artistas participantes das 17 faixas do disco está Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters morto no final de março. Trata-se de um cover de Guess I’ll Go Away, parte do quarto disco de Johnny, Johnny Winter And, lançado em 1970. Na faixa — primeira música póstuma de Hawkins a vir a público — também participam Doug Rappoport e o próprio Edgar Winter.

“É uma música sobre a atração do sexo, o perigo das drogas e o amor pelo rock & roll. Johnny escreveu na época de sua primeira reabilitação, e expressa sentimentos pelos quais quase todo mundo que conheço passaram de uma forma ou de outra”, disse Edgar à Rolling Stone americana. “Eu acho que (como a maioria dos músicos) Taylor não pôde deixar de se identificar com isso”. A música foi gravada de maneira remota, e Hawkins não quis aceitar qualquer remuneração pela participação.

“Tudo o que sei é que ele colocou todo o coração e alma nisso, e estou muito triste que nunca encontrei uma maneira de agradecê-lo adequadamente, como ele profundamente merecia”, acrescentou o músico. “O nome da música é Guess I’ll Go Away (Acho Que Vou Embora, no português). Agora, tanto Johnny como Taylor foram embora para onde ninguém conhece, mas para onde todos nós, um dia, iremos viajar. Embora saiba que Johnny partiu deste mundo, ainda penso e falo com ele todos os dias, e agora verei o rosto de Taylor ao lado do dele.”

Ringo Starr, Michael McDonald, Joe Walsh, Steve Lukather, Warren Haynes, Derek Trucks, Joe Bonamassa e Gregg Bissonette são outros artistas que participam do álbum.