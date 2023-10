Prêmio Marília Mendonça é adiado; saiba o motivo e confira nova data

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A primeira edição do Prêmio Marília Mendonça que aconteceria em 24 de outubro foi adiada para março do ano que vem. Os trabalhos da equipe família da cantora estão concentrados no Grammy Latino, premiação em que a rainha da sofrência foi indicada na categoria de melhor álbum de música sertanejo com Decretos Reais, Vol. 3, e o adiamento para o mês em que se comemora o Dia da Mulher também foi uma sugestão das marcas que patrocinarão o evento dedicado à Marília — morta em um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021.

Vários artistas se apresentação no Prêmio Marília Mendonça, entre eles: Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima, Marco Ferreira Locutor, Maiara & Maraísa, Matheus & Kauan, George Henrique & Rodrigo, Luiza Martins, Di Paullo & Paulino, Simone Mendes , Zé Neto & Cristiano e Bruno & Marrone, além de Murilo Huff — ex de Marília e pai do único filho dela, Leo. Os shows serão intercalados com a entrega dos troféus aos melhores da música em 2023. Os meios de votação para eleger os nomes a serem contemplados serão informados em breve ao público.

A premiação está sendo coordenada por Ruth Moreira, mãe de Marília e idealizadora do troféu, em homenagem à memória da filha. Fausto Silva será o apresentador do evento.

