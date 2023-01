Por que Sam Smith incomoda conservadores – enquanto Harry Styles, não

Assumido como pessoa não-binária em 2019, Sam Smith tem feito cada vez mais músicas para o público LGBTQIA+. A exemplo disso há I’m Not Here to Make Friends, pop dançante lançado recentemente, cujo clipe virou centro de uma polêmica dentro da classe, mas principalmente entre os conservadores. O motivo seria o incômodo causado por Smith ao usar roupas demasiadamente sensuais que evidenciam seu corpo gordo e reproduzir cenas com claras referências a atos sexuais. A performance gerou críticas por supostamente apresentar conteúdo impróprio a crianças no YouTube. Um questionamento em cima disso é que, na verdade, o incômodo verdadeiro é sobre o corpo de Smith, que aparece de lingerie e em trajes chamativos no vídeo, já que Harry Styles poderia ter lançado um clipe nos mesmo moldes e receberia aclamação, apenas por ter um aceito e enaltecido como padrão da sociedade.

“Se Bad Bunny ou Harry Styles tivessem feito isso, todos iriam aplaudir, mas como é uma pessoa com um corpo diverso como Sam Smith, eles não aguentam”, descreveu um internauta. “Se Sam Smith fosse magro, cis e hétero, ele não seria ridicularizados pela forma como se apresenta e se vestem. Se Harry Styles usasse os mesmos looks em uma capa de revista, vocês estariam gritando ‘rainha!’. De qualquer forma, apoie as pessoas gordas queer”, refleriu outra.

Si Bad Bunny o Harry Styles hubieran hecho esto ahí andarían todos mame y mame aplaudiéndoles, pero como es una persona de cuerpo diverso como Sam Smith, no soportan. Váyanse alav, arriba los gotos y los afeminados. pic.twitter.com/L8hBqVV2v7 — UnTalFredo (@UnTalFredo) January 30, 2023

If Sam Smith were thin, cis, and straight, they wouldn’t be ridiculed for how they present and dress. If Harry Styles wore the same fits on a magazine cover, y’all would be screaming YAS QUEEN. Anyway, support fat queer people. — Mae Murray (@maemurrayxo) January 30, 2023

La fina línea de unos 30 kilos que separa el "ay qué hombre, qué valiente" de "Ay qué ridículo, es too much". pic.twitter.com/8wiJlenqEf — Ayrton (@ayrtonzg) January 28, 2023