Em novo clipe, Harry Styles vai de lula – mas não aquele que você pensou

Atualizado em 27 out 2022, 17h46 - Publicado em 27 out 2022, 17h43

O cantor Harry Styles divulgou nesta quinta-feira, 27, o divertido clipe de Music For a Sushi Restaurant, canção de seu novo álbum Harry’s House. No vídeo, o cantor encarna uma espécie de versão masculina da sereia, só que com tentáculos de lula. Ele é pescado e vendido para um restaurante para ser comido. O artista, no entanto, consegue escapar das panelas ao se tornar uma das atrações musicais do lugar.

O músico fará cinco shows no Brasil em dezembro, todos já esgotados. O primeiro será em 6 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. No dia 8 é a vez do Rio de Janeiro (Jeunesse Arena). Dia 10 ele vai para Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski e, finalmente, nos dias 13 e 14 ele retorna para São Paulo, para outros dois shows extras no Allianz Parque.

Assista ao clipe:

