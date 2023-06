“Poeta do rap”: Kendrick Lamar anuncia show no Brasil em novembro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos rappers mais importantes da atualidade, o americano Kendrick Lamar, anunciou que fará show em São Paulo, em 5 de novembro, dentro do festival GP Week, no Allianz Parque. O músico, que está em turnê de seu novo álbum Mr. Morale and The Big Steppers, é conhecido por suas canções com letras de alto cunho social e notável veia poética.

Aos 35 anos, o músico já é dono de catorze Grammys e em 2017, seu quarto álbum Damn, conquistou o prestigioso Prêmio Pulitzer na categoria de música. O feito entrou para a história: em mais de 100 anos de existência do Pulitzer, a premiação concedida pela Universidade de Columbia, nunca havia reconhecido a excelência literária das letras de rap – só jazz, ópera e música clássica tinha faturado a honraria até então. Na justificativa, os organizadores do Pulitzer disseram que as músicas de Lamar “capturavam a complexidade da vida dos negros nos Estados Unidos”.

No novo trabalho, Mr. Morale and The Big Steppers, Lamar não faz concessões para ser pop: o álbum é introspectivo, altamente pessoal e influenciado pelo jazz. Na biográfica Mother | Sober, ele reflete sobre a desconfiança de que teria sido abusado por um tio na infância (o que desmente), lamenta suas explosões de masculinidade tóxica na relação atual com a esposa e revela que jamais teve vícios, além do sexo: “Nunca estive chapado, nunca estive bêbado / Nunca saí da minha mente, eu preciso de controle”.

Além de Lamar, também se apresentarão no festival o músico Thundercat e o duo Sofi Tukker. Os ingressos estarão à venda no site da Eventim e na bilheteria oficial do Allianz Parque. Os valores vão de 195 reais a 1.999 reais. As vendas para o show de Kendrick abrirão nesta quarta-feira, 28, a partir das 12h no site e às 13h, no estádio.

