Planeta Terra vira ‘compositor’ de canções em ação ambiental

Um grupo de artistas liderado pelo britânico Brian Eno resolveu adotar uma estratégia no mínimo curiosa para salvar o planeta: nomear a Terra como co-autora de suas composições para reverter parte dos lucros com a música para a causa ambiental. “Adicionar a Terra como beneficiária em projetos não é apenas uma escolha, mas uma necessidade”, disse ao jornal The Guardian o produtor Fraser T. Smith, que aderiu à iniciativa.

Descrito como “uma construção poética” e “uma bela ideia” por Eno, o projeto levará nomes como o produtor Fraser T Smith e o cantor Jacob Collier, entre outros, adicionarão a Terra aos créditos de futuras composições. Com isso, uma porcentagem dos royalties das canções será revertida eternamente à EarthPercent, uma instituição fundada por Eno que arrecada dinheiro da indústria da música para financiar o ativismo ambiental.

Outros músicos que aderiram ao esquema incluem o ex-Vampire Weekend Rostam Batmanglij — que descreveu a estratégia como “um uso inteligente da renda gerada pela propriedade intelectual” –, Anna Calvi , Mount Kimbie, Erland Cooper e Aurora. “Não há professor maior do que a Mãe Terra. Não existe lar maior, ou provedor. Não há lugar melhor do que a Terra. E é por isso que quero fazer todo este álbum com a Mãe Terra como co-autora, porque sem ela não haveria música.”, declarou Aurora.

A medida curiosa faz parte da missão da EarthPercent de arrecadar receitas da música para causas ambientais. Com isso, a instituição espera embolsar US$ 100 milhões até 2030, revertendo o dinheiro para ações que reduzam o impacto ambiental da indústria musical no planeta, além de promover restauração ambiental, mudanças políticas e “Justiça climática”.