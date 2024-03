Plágio? Hermeto Pascoal compara tema de X-Men a música dele feita em 1984

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O canal por assinatura Disney+ estreou nesta quinta-feira, 20, a série de animação X-Men 97, sequência animada do clássico desenho exibido na TV aberta brasileira nos anos 1990. A música tema de abertura continua a mesma e uma polêmica musical surgida na época voltou a receber a atenção.

A faixa-tema instrumental seria um plágio da canção Papagaio Alegre, de Hemerto Pascoal, de 87 anos, lançada em 1984, no álbum Lagoa da Canoa, Município de Arapiraca. “Comenta aqui se você acha que a semelhança entre a trilha do X-Men e a música Papagaio Alegre, de Hermeto Pascoal, foi somente uma coincidência do universo ou se realmente eles se inspiraram no Campeão durante a composição. Vamos compartilhar os comentários mais criativos em nossos stories”, escreveu na legenda.

Hermeto Pascoal entrou na discussão e postou nas suas redes sociais e postou uma comparação das duas músicas perguntando aos fãs se eles achavam que seria plágio ou coincidência. Em entrevista recente, o músico disse não acreditar que seja um plágio, porém não nega a inspiração. “Não esquentem a cabeça com isso, não”, ele disse.