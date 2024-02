Pesquisa revela quais foram as línguas mais ouvidas na música em 2023

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois do inglês, as músicas pop em espanhol foram as mais ouvidas nos serviços de streaming em 2023. A conclusão é da empresa Luminate, especializada na coleta e no estudo de dados da indústria fonográfica. O resultado faz sentido, já que há alguns anos, o espanhol se tornou também a segunda língua nativa mais falada do mundo, com 500 milhões de falantes, perdendo apenas para o mandarim.

O espanhol atingiu o segundo lugar nos streamings após as faixas em inglês terem uma queda de 3,8%, e o espanhol ter tido um salto na mesma porcentagem. No compilado total, no entanto, oe os Estados Unidos ainda lideram com folga. Em 2023, 54,9% das músicas pops ouvidas nos serviços de streamings foi em inglês, seguida por 10,1% em espanhol. O hindu foi a grande surpresa, ao atingir a marca de 7,8% das músicas mais ouvidas, boa parte delas executadas na Índia, o país com a maior população do mundo. O coreano segue em terceiro, com 2,4% e o japonês em quarto, com 2,1%, impulsionados pelo k-pop e j-pop.

A posição da língua espanhola comprova duas mudanças essenciais no pop. Uma delas é a ascensão dos imigrantes e seus descendentes nos Estados Unidos, que ajudaram a popularizar ritmos de seus países. A outra é a confirmação do idioma, em tempos de streaming globalizado, como força capaz de desafiar a primazia do inglês nas paradas. Entre os artistas latinos que cantam em espanhol que tiveram mais de 1 bilhão de execuções de suas músicas estão Bad Bunny, Peso Pluma, Eslabon Armado, Karol G, Junior H e Fuerza Regida.

Taylor Swift, no entanto, segue como uma das maiores forças da música. Somente suas músicas representaram 1,79% de todo o mercado de música dos EUA. Isso significa que de 78 execuções de músicas no streaming, uma delas era de Taylor Swift. Somente nos Estados Unidos o mercado de streaming significou 1,454 trilhão de execuções. O Brasil foi o terceiro país que mais teve streamings, com 373,5 bilhões de execuções, perdendo para a Índia, na segunda posição, com 1,037 bilhão.