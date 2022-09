Pedro Bial tenta viralizar com nova versão de ‘Filtro Solar’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Quase vinte anos após viralizar com um discurso otimista em que exortava o uso do filtro solar, o jornalista Pedro Bial escreveu novos versos, desta vez com mensagens sobre autocuidado, cuidado com o próximo e esperança em um mundo melhor, numa nova versão do hit, mixado em cima da música Everybody’s Free. A faixa sai às vésperas das eleições e a letra pede também união dos brasileiros.

“Há vinte anos, quando produzimos Filtro Solar, aquela mensagem ter viralizado nos mostrou uma demanda muito grande por este tipo de reflexão. Filtro Solar virou uma metáfora de nossos anseios e, principalmente, nossos cuidados. Era sobre como viver nossos desejos sem descuidar de nosso futuro, de nossa preservação e de quem nós amamos”, disse Bial.

A nova letra começa assim: “Se eu pudesse dizer só uma coisa pra vocês, seria: cuidado / O cuidado é uma flor frágil, mas vira árvore com o tempo, traz frutos, sombra, outras flores”.