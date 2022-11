Paulinho da Viola 80 anos: cinco músicas que marcaram a história do samba

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Paulinho da Viola, um dos maiores compositores e sambistas do Brasil, completa 80 anos neste sábado, 12. Dono de músicas irretocáveis como Timoneiro, Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida, Coração Leviano, Pecado Capital e muitas outras, ele quebrou uma série de esterótipos associados ao samba. De voz suave e composições sofisticadas, Paulinho cantou sobre amores partidos e a vida no mar sem nunca perder a conexão com suas origens e, claro, com a Portela. Em sua carreira, ele elevou o samba ao estado de arte e renovou o choro, ritmo com o qual começou a se interessar por música, incentivado pelo seu pai, o violonista Benedicto Cesar Ramos de Faria. Mesmo se apresentando para multidões, Paulinho, com seu jeito tranquilo, sempre transformou seus shows em algo intimista e acolhedor e fez todo brasileiro se sentir ainda mais brasileiro cantando samba. A seguir, relembre cinco canções de Paulinho da Viola que marcaram a história da música.

Argumento

De maneira sutil e absolutamente deliciosa, Paulinho da Viola mandou um recado para quem insistia em descaracterizar o samba. Na faixa, ele até aceita o argumento de que o ritmo precisa evoluir, mas insiste que não dá para tirar o cavaco, o pandeiro e o tamborim do samba. Mesmo nos dias atuais, a música mantém a graça como um alerta para quem deseja mudar o tradicional ritmo carioca. Ele jamais vai morrer.

Timoneiro

Composto em parceria com Hermínio Bello de Carvalho, Timoneiro é uma ode ao mar e ao marinheiro. “Não sou eu que me navega/ Quem me navega é o mar”, diz a letra, numa levada de samba de partido-alto, mas com um aceno à Bahia de Dorival Caymmi. Impossível não cantar junto.

Foi um Rio que Passou em Minha Vida

Um dos sambas mais famosos do Brasil, a música é uma homenagem à Portela, escola de samba do coração de Paulinho. A composição, que deveria ser samba de enredo da escola, acabou não sendo usada, mas virou uma espécie de hino da agremiação.

Coração Leviano

Em Coração Leviano, Paulinho da Viola narra uma decepção amorosa e lamenta ter sido preterido por outro. “Ah coração teu engano foi esperar por um bem / De um coração leviano que nunca será de ninguém”, ele canta, com a dor de ter tido o coração partido.

Pecado Capital

Composta em apenas um dia, a música Pecado Capital foi encomendada a Paulinho da Viola pelo produtor musical Guto Graça Mello para a novela de mesmo nome, da TV Globo, de 1975. A composição foi feita a partir de uma sinopse curta da novela enviada ao compositor. Acostumado a fazer sambas de enredo, ele se inspirou no enredo e compôs um de seus maiores clássicos.