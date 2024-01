Paul McCartney publica vídeo emocionante com bastidores da turnê no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ex-beatle, Paul McCartney, de 81 anos, compartilhou nesta quarta-feira, 3, um vídeo com trechos de sua passagem pelo Brasil no ano passado, entre novembro e dezembro, da turnê Got Back. Ao todo, o músico fez nove shows no país em cinco estados.

No vídeo, Paul McCartney fala sobre o público brasileiro e se impressiona com a idade dos fãs, cada vez mais jovens, que vão assisti-los no Brasil. O músico também se surpreende com a quantidade de ingressos vendidos. Também há várias cenas dos bastidores das apresentações.

“É uma nação bonita. Um povo que gosta de dançar, cantar. Me surpreendeu que o público era jovem, crianças que sabiam a letra das músicas melhor do que eu. Vivemos uma explosão brasileira”, disse McCartney.

Durante a passagem pelo Brasil, o músico fez ainda um show surpresa em Brasília e se encontrou com Milton Nascimento nos bastidores da apresentação em Belo Horizonte. O músico também fez uma histórica apresentação no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, mesmo local onde ele se apresentou pela primeira vez no Brasil, em 1990. O show foi transmitido ao vivo pelos canais de streaming Disney+ e Star+.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade