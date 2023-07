Paul McCartney conta os segredos de seus maiores hits em podcast

As doze canções mais icônicas de Paul McCartney serão destrinchadas pelo ex-beatle em um novo podcast, intitulado McCartney: A Life in Lyrics, com previsão de lançamento para 20 de setembro. O programa será feito em parceria com Paul Muldoon, que trabalhou com McCartney no livro As Letras (2021), em que ele contava como foram compostas alguns dos seus principais hits.

Em cada episódio, o músico irá se concentrar em uma faixa de seu catálogo, começando pelas primeiras canções dos Beatles até seus grandes sucessos da carreira solo. Dentre as músicas selecionadas estão Eleanor Rigby, Back in the USSR, Let It Be, When Winter Comes, Penny Lane, Uncle Albert/Admiral Halsey, Here Today , Live and Let Die, Magical Mystery Tour, Jenny Wren, Too Many People e Helter Skelter.

As conversas para o podcast foram retiradas das gravações das entrevistas de Muldoon com McCartney para o livro As Letras. “Quando ouvimos as fitas, percebemos que havia algo muito especial acontecendo nessas conversas”, diz Muldoon no episódio do primeiro podcast. “É McCartney sem filtro”, completou.

Uma segunda temporada do podcast já está planejada. Chegará em fevereiro de 2024 e se concentrará em outras 12 canções de McCartney.

Continua após a publicidade

Siga