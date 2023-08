Os principais shows internacionais no Brasil no segundo semestre de 2023

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O segundo semestre de 2023 está repleto de grandes festivais e shows internacionais. As atrações vão desde o The Town, em São Paulo, já em setembro, com shows de de Bruno Mars, Foo Fighters e Demi Lovato, até Primavera Sound, em dezembro, também em São Paulo, The Killers, The Cure e Beck. A seguir, confira os principais eventos.

The Town (2, 3, 7, 9 e 10 de setembro)

A versão paulista do Rock In Rio, o The Town, acontecerá no Autódromo de Interlagos. Entre as atrações confirmadas estão Bruno Mars, Foo Fighters, Maroon 5, Post Malone, Demi Lovato e Queens of the Stone Age. O festival também terá vários artistas brasileiros em diferentes estilos musicais, que vão do trap ao jazz.

Morrissey (27 de setembro em São Paulo e 20 de Setembro em Brasília)

O ex-vocalista do The Smiths retorna ao Brasil para shows em São Paulo e Brasília. O cantor britânico deverá cantar sucessos de sua ex-banda e também da carreira solo.

Rod Stewart (29 de setembro em Ribeirão Preto e 30 de setembro em São Paulo)

Um dos ícones da música britânica, Rod Stewart traz para o país a turnê Legendes in Concert. Na mesma noite, a cantora Ivete Sangalo fará o show de abertura.

The Weeknd (7 de outubro no Rio de Janeiro e 10 e 11 de outubro em São Paulo)

O astro canadense, dono de hits como Save Your Tears, Starboy e Blinding Lights, volta ao Brasil pela segunda vez, agora com a turnê After Hours Til Dawn. O cantor estrelou recentemente a polêmica série The Idol, na HBO Max.

Evanescence (19 de outubro em Curitiba, 21 de outubro em São Paulo, 23 de outubro no Rio de Janeiro, 25 e 26 de outubro em Belo Horizonte, 28 de outubro em Recife)

Liderada pela cantora Amy Lee, a banda traz ao pais a turnê de seu novo disco, The Bitter Truth, lançado em 2021. O grupo, que se apresentaria no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, mudou o local do show para o Allianz Parque devido a alta demanda de ingressos. Eles também se apresentarão em Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife.

Roger Waters (24 de outubro em Brasília, 28 de outubro no Rio de Janeiro, 1 de novembro em Porto Alegre, 4 de novembro em Curitiba, 8 de novembro em Belo Horizonte e 11 e 12 de novembro em São Paulo).

O ex-baixista do Pink Floyd volta ao Brsil com sua turnê de despedida This Is Not a Drill, que tem causado polêmica devido aos discursos políticos do artista. Ele fará shows em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo

Taylor Swift (18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro e 24, 25 e 26 de novembro em São Paulo)

A cantora trará ao país a The Eras Tour. Ela fará duas apresentações no Rio de Janeiro e outras três no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Esta será a primeira vez que a cantora fará uma grande turnê no país. Os ingressos estão esgotados.

Maneskin (1 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de novembro em São Paulo)

O grupo italiano que chacoalhou o rock recentemente voltará ao Brasil depois de uma concorrida apresentação no Rock in Rio do ano passado. O grupo se apresentará em São Paulo e no Rio de Janeiro.

GP Week (4 e 5 de novembro)

Promovido como um esquenta para o Grande Prêmio do Brasil de Formula 1, o festival, que acontecerá em São Paulo, no estádio Allianz Parque, trará para o país Swedish House Mafia, Halsey, Machine Gun Kelly, Kendrick Lamar, Thundercat e Sofi Tukker.

Red Hot Chili Peppers (4 de novembro no Rio de Janeiro, 7 de novembro em Brasília,10 de novembro em São Paulo,13 de novembro em Curitiba e 16 de novembro em Porto Alegre)

O grupo, queridinho dos brasileiros, voltará ao país para a sua mais nova turnê Unlimit Love, dessa vez com o guitarrista clássico da banda, John Frusciante. O grupo passará por Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

RBD (10 e 11 de novembro no Rio de Janeiro e 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de novembro em São Paulo)

O grupo mexicano formado na novelinha Rebelde, da Televisa e exibida no Brasil retoma sua formação original após 15 anos e traz ao país a Soy Rebelde Tour. Os ingressos já estão esgotados.

Alanis Morissette (14 de novembro em São Paulo)

A cantora canadense volta ao Brasil depois de 12 anos. Ela fará show único em São Paulo dentro da turnê comemorativa ds 25 anos de Jagged Little Pill.

Primavera Sound (2 e 3 de dezembro)

A segunda edição do Primavera Sound também acontecerá no Autódromo de Interlagos. Entre as atrações internacionais confirmadas estão: The Killers, The Cure, Pet Shop Boys, Beck, Grimes e Bad Religion. O festival também contará com grandes artistas brasileiros, como Marisa Monte e Marina Sena.

