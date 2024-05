Os detalhes da prisão do marido da cantora gospel Heloísa Rosa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O brasileiro Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, está preso desde a terça-feira, 21, em Orlando, nos Estados Unidos, acusado de ter estuprado uma criança de 6 anos de idade, em 2023. Segundo relato da mãe ao programa Encontro, da rede Globo, a menina teria sido abusada ao passar a noite na residência do casal à pedido de Heloísa, que ainda não se pronunciou sobre o caso publicamente. “As crianças eram muito amigas, muito próximas. Na ocasião, ela insistiu muito, dizendo que a filha dela estava muito sozinha e que gostava de estar com a minha”, contou ela. Ao buscar a filha no dia seguinte, a mulher diz ter notado que Heloísa parecia tensa e nervosa.

A criança, então, contou à mãe sobre o abuso, e a mãe confrontou a cantora sobre a situação. “Ela prontamente disse que estaria comigo nesse processo de acusação. Mas, 35 dias depois, quando foi chamada pra prestar o depoimento na polícia, ela não apareceu e acabou rompendo o contato comigo”, afirmou a mãe da criança, que disse que Marcus ainda será submetido a julgamento e que a prisão foi feita de maneira preventiva.

Desde o ocorrido, a família tem recebido auxílio psicológico e jurídico da Hope & Justice Foundation, criada pela advogada brasileira Anna Alves-Lazaro. O caso corre em segredo de justiça mas, segundo o estatuto da Flórida, agressão sexual contra menores de 12 anos — quando perpetrada por maiores de 18 — constitui um crime capital, que pode resultar em prisão perpétua ou até pena de morte. A pena mínima, nesse caso, é de 25 anos de reclusão, e uma multa de até 10.000 dólares pode ser imposta.