Os desejos de Céline Dion para o futuro em meio a problemas de saúde

O dia internacional da conscientização da síndrome da pessoa rígida aconteceu na sexta-feira, 15, e a cantora Céline Dion aproveitou a data para falar sobre a vida com a doença e expor um desejo para o futuro. “Tentar superar esse distúrbio autoimune tem sido uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas continuo determinada a um dia voltar aos palcos e viver uma vida o mais normal possível”, escreveu ela em uma publicação nas redes sociais.

Na foto, a canadense aparece ao lado dos três filhos, e agradece o apoio dos rebentos, da família e dos seguidores na legenda da publicação. A cantora ainda ofereceu suporte para outras pessoas que lidam com a condição. “Quero enviar meu incentivo e apoio a todas as pessoas em todo o mundo que foram afetadas pelo SPS. Quero que saibam que vocês conseguem! Nós podemos fazer isso!”, finalizou ela no texto, reproduzido em inglês e em francês.

O diagnóstico

Céline Dion revelou em 2022 que sofre da síndrome, uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso e provoca espasmos e rigidez pelo corpo. Devido a isso, a turnê que a cantora havia planejado para 2023 foi cancelada. Desde então, ela tem feito poucas aparições públicas — uma delas em fevereiro desse ano, quando subiu ao palco do Grammy de surpresa para entregar o prêmio de álbum do ano na premiação.

O quadro de saúde, no entanto, é delicado. Em uma entrevista ao portal canadense 7 Jours, em dezembro de 2023, a irmã de Céline, Claudette, contou que a artista perdeu o controle sobre seus músculos devido ao avanço da síndrome e que os espasmos que a cantora sofre pioraram. Mesmo assim, Claudette confirmou que a irmã segue se tratando e tem esperanças de voltar aos palcos no futuro. “O que me parte o coração é que ela sempre foi disciplinada. Ela sempre trabalhou duro”, disse.