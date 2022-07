O roqueiro que desafia as autoridades britânicas com construção cafona

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Roger Taylor, baterista do Queen, está enfurecendo as autoridades responsáveis pelo patrimônio histórico do Reino Unido. Tudo porque o músico de 73 anos quer construir um novo portão em sua mansão na Cornualha, onde antes funcionava um orfanato. Para a construção, seria necessário a demolição de uma antiga sala de aula, um espaço de jardinagem e um celeiro. O portão ficaria a 30 metros da casa principal, que tem salão de jogos, quadra de tênis, piscina coberta e até heliporto.

De acordo com Historic England, um dos órgãos públicos do país responsáveis pelo patrimônio histórico, a nova portaria seria “excessivamente dominante” e prejudicaria a configuração do edifício. O casarão é listado como sendo Grade II, o tipo mais comum entre os edifícios históricos, mas que tem uma arquitetura e um interesse histórico de importância nacional.

A inspetora Catherine Marlowe disse em uma carta: “A Historic England considera que a substituição proposta do edifício terá um efeito prejudicial a configuração do edifício listado como Grade II em sua paisagem e, portanto, de seu significado patrimonial”.

A alternativa proposta pelo departamento é que o músico forme um pequeno pátio, de maneira que lembre uma casa de campo e que a construção fosse construída mais a leste para mitigar o impacto visual. “Isso manterá as funções dos edifícios claramente separadas da casa principal e reduzirá sua escala, massa e impacto.”