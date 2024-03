O rolê aleatório de Sam Smith em São Paulo após show no Lollapalooza

Depois de um show recheado de hits e trocas de figurinos no Lollapalooza, Sam Smith poderia ter repousado no conforto de seu hotel, com direito a algum cardápio exclusivo e privacidade ilimitada. Mas para a alegria dos fãs, não foi isso o que aconteceu. Na madrugada dessa segunda-feira, 25, a voz do sucesso I’m Not The Only One trocou os privilégios da fama por um hambúrguer e apareceu em um McDonald’s na região da Avenida Paulista, em São Paulo, por volta das 3h30 da manhã.

O passeio curioso foi registrado por João Marcos Manvailer, que compartilhou o encontro inesperado no X, e descreveu a situação como “um dos rolês mais aleatórios e insanos” da sua vida. “Daí você pensa Sam Smith tá hospedado no Hilton, depois do show deve jantar no Paris 6, ter um after daqueles, com menu do Alex Atala e tals… mano, simplesmente o cara saiu de Londres pra vim comer no McDonald’s depois do festival. Eu tô em choque”, escreveu ele em um vídeo em que Smith, que se identifica como uma pessoa não binária, aparece de saia e bota de salto alto interagindo com algumas pessoas no espaço. Em um segundo vídeo publicado na rede, Smith aparece alegre dançando com um funcionário da loja.

Questionado na rede se chegou a tirar uma foto com a atração do Lolla, o dono do registro disse que não fez o clique porque o fast food estava quase vazio e a equipe de Smith pediu privacidade. Essa, no entanto, não é a primeira vez que fãs sortudos pegam o cantor inglês em um rolê aleatório pelo Brasil. Quando se apresentou no Rock In Rio, em 2015, chegou no hotel pela manhã um tanto alterado, amparado por amigos depois de uma noitada bem aproveitada, e tirou diversas fotos com a galera que esperava na porta.

Confira os vídeos do momento:

Continua após a publicidade

Tweets by joao_manvailer

Daí vc pensa Sam Smith tá hospedado no Hilton, depois do show deve jantar no Paris 6, ter um after daqueles, com menu do Alex Atala e tals… mano kakaakakakakak simplesmente o cara saiu de Londres pra vim comer no @McDonalds_BR depois do festival, eu to em choque LKKKKKKKK pic.twitter.com/qEY3KTZOXV — João Marcos Manvailer (@joao_manvailer) March 25, 2024