O revés do metaleiro Bruce Dickinson em duelo de esgrima no Brasil

O cantor Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, que está no Brasil para fazer shows solos de seu novo projeto, o The Mandrake Project, participou nesta terça-feira, 23, de um duelo de esgrima em Curitiba – e perdeu. Dickinson é conhecido por ser polímata — pessoa que possui inúmeras habilidades.

Em entrevista a VEJA publicada no início do ano, o músico falou de suas habilidades. “Sou só chato. Faço tudo isso, mas não ao mesmo tempo. Adoraria ter lançado esse projeto em 2015, mas descobri o câncer. Na pandemia, a ideia cresceu e consegui finalizá-la.”

A disputa ocorreu no Centro de Esporte e Lazer Afonso Botelho contra o esgrimista Alexandre Camargo, atleta da seleção brasileira de esgrima. A iniciativa foi promovida pela Federação Paranaense de Esgrima Ele foi até lá para conhecer o projeto social realizado no local.

O músico também recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba, concedido pela Câmara Municipal. Ao todo, o músico se apresentará em sete cidades. Nesta quarta-feira, 24, ele dá início ao giro com um show na capital paranaense.

Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, está em Curitiba para estreia de turnê mundial e nesta terça-feira (23), o astro participa de um duelo de esgrima em Curitiba com os esgrimistas paranaenses Pedro Petrich e Alexandre Camargo! 🤺 Ainda hoje Bruce receberá o título de… pic.twitter.com/jYUPHoPkRM — Curitiba Cult (@CuritibaCult) April 23, 2024

Confira todas as datas dos shows

24/04: Live Curitiba – Curitiba (PR)

25/04: Pepsi On Stage – Porto Alegre (RS)

27/04: Opera Hall – Brasília (DF)

28/04: Arena Hall – Belo Horizonte (MG)

30/04: Qualistage – Rio de Janeiro (RJ)

02/05: Quinta Linda – Ribeirão Preto (SP)

04/05: Vibra – São Paulo (SP)

