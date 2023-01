O recorde que colocou as coreanas do Blackpink entre as grandes do YouTube

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Lançado há quatro anos, a música Ddu-du Ddu-du, do Blackpink, formado pelas cantoras Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, se tornou o primeiro grupo coreano de K-pop a atingir a marca de 2 bilhões de visualizações no YouTube. Da Coreia do Sul, apenas o rapper Psy, com a música Gangnam Style, tem mais visualizações, com 4,6 bilhões. O videoclipe das meninas somam mais visualizações, inclusive, que o BTS, um dos grupos mais famosos daquele país.

A banda poderá, em breve, bater o próprio recorde, já que tem outro vídeo próximo de atingir 2 bilhões: Kill This Love, com 1,7 bilhão de visualizações. Somados, todos os vídeos do Blackpink já acumulam 28,5 bilhões de visualizações no YouTube. Já o BTS possui vários vídeos com mais de 1 bilhão de views, como Boy With Luv e Dynamite, ambos com 1,6 bilhão, mas ainda não cruzou a marca dos 2 bilhões.

O ano de 2022 foi especialmente bom para o Blackpink, eleito pela revista Time como Artista do Ano. Em 2018, o BTS já havia sido escolhido pela publicação americana.