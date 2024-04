O recorde bilionário de Marília Mendonça entre os artistas brasileiros

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pouco mais de dois anos após sua morte, em novembro de 2021, a sertaneja Marília Mendonça (1995-2021) segue no coração e no fone de ouvido dos brasileiros: segundo dados do Spotify, a cantora é a primeira artista nacional a atingir 10 bilhões de reproduções na plataforma. “O legado dela será eterno e as músicas jamais deixarão de ser cantada. Marília Mendonça acabou de se tornar a primeira artista brasileira a bater a marca de 10 bilhões de streams no Spotify“, escreveu a empresa nas redes sociais.

Marília morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo nas proximidades de Piedade de Caratinga, no Leste de Minas Gerais. Ela viajava para um show na região quando o avião em que estava colidiu com uma rede elétrica, caindo logo em seguida. A investigação do caso conclui que o acidente foi causado por erro humano, e atribuiu a queda da aeronave à negligência e imprudência dos pilotos, também mortos na tragédia — encerrando o caso.

Desde então, Marília nunca deixou de estar presente no dia a dia musical do brasileiro — inclusive com músicas inéditas. Canções como Leão, parceria com o rapper Xamã, e Não é Mais Assim, com a dupla Zezé Di Camargo e Luciano, foram lançadas postumamente, e o catálogo da cantora segue, até hoje, sendo um dos mais ouvidos entre os brasileiros nas plataformas de streaming. No ano passado, inclusive, o álbum póstumo Decretos Reais foi aclamado com o Grammy latino de melhor álbum de música sertaneja, concorrendo com Chitãozinho e Xororó, Daniel, Jorge & Mateus e Luana Prado.

