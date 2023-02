O recado raivoso de mulheres americanas nas músicas do Dia dos Namorados

Para emoldurar aquele jantarzinho especial à luz de velas no Dia dos Namorados americano, celebrado em 14 de fevereiro, dia de São Valentim, nada melhor do que uma playlist com hits românticos e gostosos de ouvir, certo? Errado. Segundo o site da versão americana da revista Rolling Stone, as músicas mais tocadas na data foram Flowers, de Miley Cyrus (10,43 milhões de reproduções), Kill Bill, da SZA (7,05 milhões), Bzrp Music Sessions, Vol. 53, da Shakira (5,36 milhões) e Boy’s a Liar Pt. 2, da PinkPantheress (4,75 milhões), todas com letras que desencanam os ex infiéis.

É claro que músicas românticas também estiveram entre as mais tocadas, como Adore You, do Harry Styles, All Of Me, do John Legend, Thinking Out Loud, do Ed Sheeran, e até clássicos como My Girl, do Temptations, Can’t Help Falling in Love, do Elvis Presley, e I Will Always Love You, da Whitney Houston.

Chama a atenção, no entanto, o interesse pelas canções de Miley, Shakira e SZA, que escreveram letras com altas doses de ironia e rancor, mas com um véu que passa a impressão de que já superaram o antigo relacionamento desastroso. Os elementos compõem a fórmula rentável do sucesso das três artistas. Morrer de amor jamais, e lucrar em cima de chifres pelo menos enche a conta bancária.