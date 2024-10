O que diz o relatório da perícia sobre a morte ‘suspeita’ de Liam Payne

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na última quarta-feira, 15, o ex-membro do One Direction Liam Payne morreu aos 31 anos depois de cair da sacada do quarto em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. As autoridades locais tratam a morte como suspeita, e estão investigando as circunstâncias da queda desde então. Agora, um relatório preliminar da perícia feito pelas autoridades trouxe informações mais detalhadas sobre o caso.

Segundo o Ministério Público da Argentina, apesar de ser tratada com uma morte suspeita, tudo indica que Liam estava sozinho na hora da queda, e poderia estar próximo da inconsciência. “Devido à posição em que o corpo foi encontrado e aos ferimentos da queda, presume-se que Payne não adotou uma postura reflexiva para se proteger e pode ter caído em um estado de semi ou total inconsciência”, diz um trecho reproduzido pela CNN. Marcelo Roma, o promotor responsável pela investigação, confirmou que autópsia determinou a causa da morte como múltiplos ferimentos graves e “hemorragia interna e externa” causadas pela queda.

Minutos antes de Liam ser encontrado, no fim da tarde, o gerente do hotel em que ele estava hospedado telefonou para a emergência relatando que um hóspede “sob influência de drogas e álcool” estaria “destruindo o quarto inteiro”. O resultado do exame toxicológico feito para determinar se o cantor estava mesmo sob efeito de drogas ainda ainda não foi divulgado, mas as autoridades acreditam que o músico poderia estar “passando por algum tipo de episódio devido ao abuso de substâncias”.

Quem foi Liam Payne?

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2010, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik — e se tornou um dos maiores grupos musicais do final da década de 2010 até 2016, quando a boyband se separou e todos seguiram carreiras solo. Entre os hits da banda estavam o single de estreia What Makes You Beautiful e outras músicas como You and I, Story of My Life, Night Changes e Live While We’re Young.

Filho de Geoff e Karen Payne, Liam pretendia ser corredor, mas começou a se interessar pelo canto na escola. Aos 12 anos, começou a fazer um curso de artes cênicas, depois começou a praticar canto, piano, violão e guitarra. Em 2016, aos 24 anos, ele assumiu namoro com a cantora Cheryl Cole, com quem teve um filho em 2017, chamado Bear — no ano seguinte, o casal se separou.

Após o fim do One Direction em 2016, Liam lançou o seu primeiro single a solo, Strip That Down, em maio de 2017, e seu primeiro disco solo, LP1, foi lançado em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou a apresentação — e sua agenda em outros países da América do Sul, após sofrer de uma infecção renal e acabou substituído por Joss Stone

