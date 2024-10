Niall relembra despedida de Liam Payne na Argentina: ‘adeus para sempre’

O ex-membro do One Direction Niall Horan, assim como os outros ex-colegas de banda, publicou uma homenagem tocante para Liam Payne, antigo companheiro de grupo que morreu na quarta-feira, 15, em Buenos Aires, na Argentina. No texto emocionante, o cantor relembra a despedida do amigo, que compareceu a um show dele na Argentina no início do mês. “Me sinto muito sortudo de tê-lo visto recentemente. Infelizmente, eu não sabia que depois de dizer tchau e abraçá-lo naquela noite, eu estaria dizendo adeus para sempre. É devastador”, escreveu Niall, rememorando o encontro.

Antes de viajar para a Argentina, Liam publicou uma série de stories falando sobre a ida ao país e elencou três motivos para a viagem: necessidade, vontade e o fato de que Niall tocaria na Argentina. “Acho que vamos lá dizer um oi. Faz tempo que eu e Niall nos falamos pela última vez, e temos muito para conversar”, disse ele na ocasião.

A apresentação em questão aconteceu em Buenos Aires, no dia 2 de outubro. Em vídeos compartilhados nas redes, Liam aparece dançando e cantando as músicas do ex-companheiro de banda, com quem também tirou uma foto. Até então, o cantor estava acompanhado da namorada Kate Cassidy, que deixou a Argentina dias antes da morte trágica de Liam — em um vídeo publicado no TikTok na terça-feira, ela diz que foi embora por que a viagem, inicialmente, seria de cinco dias, mas acabou se estendendo para duas semanas.

Devastado com a morte de Liam, Niall escreveu que a situação não parece real, e elogiou o amigo. “Liam tinha uma energia para a vida e paixão pelo trabalho que era contagiosa. Ele era a luz mais brilhante em todos os lugares e sempre fez todos se sentirem felizes e seguros”, escreveu Niall, relembrando também os sorrisos que compartilhou com o colega e que, “continuam voltando à mente em meio à tristeza”. “Nós vivemos nossos sonhos mais selvagem juntos, e eu vou guardar todos os momentos que tivemos para sempre”, garantiu ele, descrevendo a amizade dos dois como um laço raro.

Qual foi a causa da morte de Liam Payne?

Liam morreu na quarta-feira, 15, depois de cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Segundo a autópsia, o cantor morreu em decorrência de politraumatismos causados pela queda, além de hemorragia interna e externa.

Minutos antes de Liam ser encontrado, às 17h04, o gerente do hotel em que ele estava hospedado telefonou para a emergência relatando que um hóspede “sob influência de drogas e álcool” estaria “destruindo o quarto inteiro”. “Vocês precisam mandar alguém com urgência porque não sei se a vida do hóspede está em perigo. Ele está num quarto com varanda, estamos com medo de ele fazer algo que ponha sua vida em risco”, disse o funcionário na ligação transcrita pelo jornal The Telegraph.

Agora, as autoridade investigam as circunstâncias da queda do cantor. Segundo um relatório do Ministério Público da Argentina, tudo indica que Liam estava sozinho quando caiu da varanda. A procuradoria também suspeita que estaria passando por algum episódio relacionado a abuso de substâncias, e que poderia não estar consciente na hora da queda. “Devido à posição em que o corpo foi encontrado e aos ferimentos provocados pela queda, presume-se que Payne não adotou uma postura reflexiva para se proteger e pode ter caído num estado de semi ou total inconsciência”, diz a nota.

Quem foi Liam Payne?

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2010, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik — e se tornou um dos maiores grupos musicais do final da década de 2010 até 2016, quando a boyband se separou e todos seguiram carreiras solo. Entre os hits da banda estavam o single de estreia What Makes You Beautiful e outras músicas como You and I, Story of My Life, Night Changes e Live While We’re Young.

Filho de Geoff e Karen Payne, Liam pretendia ser corredor, mas começou a se interessar pelo canto na escola. Aos 12 anos, começou a fazer um curso de artes cênicas, depois começou a praticar canto, piano, violão e guitarra. Em 2016, aos 24 anos, ele assumiu namoro com a cantora Cheryl Cole, com quem teve um filho em 2017, chamado Bear — no ano seguinte, o casal se separou.

Após o fim do One Direction em 2016, Liam lançou o seu primeiro single a solo, Strip That Down, em maio de 2017, e seu primeiro disco solo, LP1, foi lançado em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou a apresentação — e sua agenda em outros países da América do Sul, após sofrer de uma infecção renal e acabou substituído por Joss Stone

