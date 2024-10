Em entrevista a VEJA, Liam Payne falou sobre relação com o filho

O cantor inglês Liam Payne, que morreu aos 31 anos, nesta quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar de um prédio na Argentina, deixou o filho Bear, de 7 anos, fruto do relacionamento com a cantora Cheryl Cole, 41. Em 2020, em entrevista a VEJA via Zoom de Londres, durante a pandemia, o artista falou sobre a relação que mantinha com o menino, então com 3 anos, e a distância dele no momento de lockdown. “A primeira coisa que vou fazer quando a pandemia acabar é encontrá-lo”, disse. O cantor conheceu Cheryl durante o programa X Factor e começaram a namorar depois do fim do reality.

Em 2020, Payne conversou com VEJA sobre o lançamento da música Midnight, gravada em parceria com o DJ Alesso. “Somos como amigos por correspondência neste momento”, disse Payne. Sobre a distância do filho, o ex-One Direction contou que matava as saudades por chamadas de videoconferência. “Tem sido muito difícil. Nunca fiquei tanto tempo sem vê-lo desde que ele nasceu”, afirmou. “Se não fossem as videoconferências, teria sido ainda mais difícil”, contou.

Sobre o principal desejo a ser realizado com o fim da pandemia, Payne reforçou que gostaria de ver o pequeno Bear. “Eu quero antes de tudo, claro, ver meu filho e minha família. Também quero ir aos Estados Unidos. Tenho uma casa lá que não visito de verdade há algum tempo. Quero sair do país e ver um pouco de sol e praia”.

Payne também elogiou o Brasil. “Amo o Brasil. É muito divertido por aí e parece uma festa constante a maior parte do tempo. Então, espero voltar em breve”, avisou. O cantor ainda vislumbrou uma possível reunião do One Direction. “Todos estão lançando suas próprias músicas. O One Direction foi o maior acontecimento em nossas vidas até agora. Foi a maior coisa que fizemos. Temos que esperar que as carreiras solo de cada um se acalmem um pouco. Podemos voltar a ficar juntos em algum momento no futuro, eu espero”, contou.

Quem foi Liam Payne?

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2010, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik — e se tornou um dos maiores grupos musicais do final da década de 2010 até 2016, quando a boyband se separou e todos seguiram carreiras solo. Entre os hits da banda estavam o single de estreia What Makes You Beautiful e outras músicas como You and I, Story of My Life, Night Changes e Live While We’re Young.

Filho de Geoff e Karen Payne, Liam pretendia ser corredor, mas começou a se interessar pelo canto na escola. Aos 12 anos, começou a fazer um curso de artes cênicas, depois começou a praticar canto, piano, violão e guitarra. Em sua vida pessoal, Payne namorou a modelo britânica Sophia Smith de 2013 a 2015.

Após o fim do One Direction em 2016, Liam lançou o seu primeiro single a solo, Strip That Down, em maio de 2017, e seu primeiro disco solo, LP1, foi lançado em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou a apresentação — e sua agenda em outros países da América do Sul, após sofrer de uma infecção renal e acabou substituído por Joss Stone

