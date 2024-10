O que dizem as autoridades sobre a causa da morte de Liam Payne

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ex-integrante do grupo One Direction, Liam Payne morreu no fim da tarde da quarta-feira, 16, aos 31 anos, depois de cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. “A ambulância chegou ao local às 17h11, mas o homem apresentava ferimentos incompatíveis com a vida. Eram lesões muito graves resultantes da queda que sofreu de três andares, ou seja, cerca de 14 metros”, informou à imprensa local Alberto Crescenti, chefe do sistema de emergências médicas da argentina, o SAME.

Segundo Crescenti, a equipe de emergência “não pode fazer absolutamente nada” pelo cantor, que já estava morto quando os socorristas chegaram ao local. “Não houve reanimação porque foi confirmado que ele havia morrido. Todo o corpo teve ferimentos muito graves”, contou ele, dizendo ainda que, entre os ferimentos de Liam, estava uma aparente fratura “na base do crânio”.

O que aconteceu com Liam Payne?

Minutos antes de Liam ser encontrado, às 17h04, o gerente do hotel em que ele estava hospedado telefonou para a emergência relatando que um hóspede “sob influência de drogas e álcool” estaria “destruindo o quarto inteiro”. “Vocês precisam mandar alguém com urgência porque não sei se a vida do hóspede está em perigo. Ele está num quarto com varanda, estamos com medo de ele fazer algo que ponha sua vida em risco”, disse o funcionário na ligação transcrita pelo jornal The Telegraph.

Segundo Crescenti, as autoridades estão investigando as circunstâncias da morte, e devem realizar uma autópsia no corpo de Liam. “Precisamos esperar pela perícia. Não quero me precipitar ou considerar nada como certo, haverá perícia e autópsia. O Ministério Público e a Polícia Municipal já estão trabalhando”, informou ele.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial