Ex-membros do One Direction lamentam morte de Liam Payne: “Devastados”

Um dia após a morte de Liam Payne, em Buenos Aires, na Argentina, os ex-colegas do One Direction divulgaram uma declaração conjunta em que lamentam a tragédia.

“Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, que amávamos muito. As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam ao nosso lado. Sentiremos muita falta dele. Nós te amamos, Liam”, escreveram juntos em postagem nas redes sociais do One Direction.

A família de Liam Payne também se manifestou. “Estamos com o coração partido. Liam viverá para sempre em nossos corações e nos lembraremos dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa. Estamos apoiando uns aos outros da melhor forma que podemos como família e pedimos privacidade e espaço neste momento terrível.”

Em sua conta particular no Instagram, Louis escreveu um recado para o filho de Liam: “O que Bear precisar, quero que ele saiba que eu serei o tio que ele precisará em sua vida, para contar histórias sobre como seu pai foi incrível”. Zayn também se manifestou: “Eu não conseguiria explicar para você o que eu daria por apenas um abraço seu uma última vez e dizer adeus”.

Quem foi Liam Payne?

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2010, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik — e se tornou um dos maiores grupos musicais do final da década de 2010 até 2016, quando a boyband se separou e todos seguiram carreiras solo. Entre os hits da banda estavam o single de estreia What Makes You Beautiful e outras músicas como You and I, Story of My Life, Night Changes e Live While We’re Young.

Filho de Geoff e Karen Payne, Liam pretendia ser corredor, mas começou a se interessar pelo canto na escola. Aos 12 anos, começou a fazer um curso de artes cênicas, depois começou a praticar canto, piano, violão e guitarra. Em sua vida pessoal, Payne namorou a modelo britânica Sophia Smith de 2013 a 2015.

Após o fim do One Direction em 2016, Liam lançou o seu primeiro single a solo, Strip That Down, em maio de 2017, e seu primeiro disco solo, LP1, foi lançado em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou a apresentação — e sua agenda em outros países da América do Sul, após sofrer de uma infecção renal e acabou substituído por Joss Stone

