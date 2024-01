O projeto inspirador de Preta Gil em seu retorno à música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Preta Gil anunciou nessa terça-feira, 16, o lançamento de um novo EP, que marca o seu retorno à música depois do tratamento contra o câncer. “Chama De Volta Ao Sol. Porque a pessoa agora vai voltar a brilhar. Nunca parou, mas agora é voltar”, conta ela em um vídeo no Instagram, explicando ainda que pensou no nome quando achou que os médicos fossem liberá-la para fazer seu bloco de carnaval na rua neste ano — o que não deverá acontecer.

Composto por três músicas, o projeto será lançado gradualmente, com uma canção liberada a cada sexta-feira, a partir dessa semana. “Depois de um ano de muitos desafios, voltar a fazer o que eu mais amo para os meus fãs não tem preço”, escreveu a cantora na legenda.

Preta celebrou a conclusão de seu tratamento oncológico em dezembro, após quase um ano de cirurgias, radio e quimioterapia. “Eu venci o câncer, venci essa batalha, junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês [fãs], da minha família, e a competência irreparável dos médicos”, comemorou a artista.

A filha de Gilberto Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023. Logo após receber o diagnóstico, a cantora se divorciou do personal trainer Rodrigo Godoy, com quem fora casada por dez anos. Em entrevista que foi capa de VEJA em outubro, ela revelou ter descoberto a traição do parceiro com uma funcionária durante uma de suas internações. “Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial para esse meu processo de cura!”, completou.

