O presente dos céus que Ludmilla deu para sua pastora evangélica

A cantora Ludmilla deu um presente e tanto para a sua pastora, no Rio de Janeiro. A artista comprou o imóvel onde funciona a igreja que ela frequenta no Rio de Janeiro. A notícia foi compartilhada por Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla.

“Esse sonho com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos têm a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus, a ponto de gerar surpresas como essa. Isso não é nada perto do que Ele faz nela e através dela. Além de equipar toda a igreja com som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo”, escreveu Brunna.

Ludmilla também comerou a compra: “Estou tão feliz que consegui comprar uma igreja para o meu Deus. Pastora Adriana Pereira vai macetar. A igreja fica no Recreio dos Bandeirantes”, completou a cantora em suas redes sociais.

